Covid, 21 marzo: in Sicilia 699 nuovi casi e 8 morti

Ragusa - Sono stati 699 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 782. I morti sono stati invece 8 e il numero complessivo delle vittime siciliane dall'inizio della pandemia sale così a 4430. E' quanto si evince dal bollettino del 21 marzo del ministero della Salute.

E se il numero dei contagi sembra avere raggiunto il plateau perché non sembra esserci alcuna impennata come in realtà si temeva, si appesantisce - ma anche questo era prevedibile – il carico sugli ospedali: ad oggi le persone ricoverate sono 876 (ieri erano 853), delle quali 125 in terapia intensiva (ieri erano 122) e 751 in area medica (ieri erano 731). I guariti sono stati 232 e così il numero dei siciliani attualmente contagiati risale sopra quota 16 mila: sono 16-192 (dei quali 15.316 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 24.073 e alla luce del 699 nuovi casi il tasso di positivi è del 2,9%.

LE PROVINCE. E' sempre Palermo la provincia che preoccupa maggiormente: è qui che si registra oltre la metà dei casi registrati in Sicilia. Ecco il dettaglio:

Palermo: 49.370 casi dall'inizio della pandemia (342 nuovi casi)

Catania: 44.376 (74)

Messina: 20.751 (56)

Siracusa: 11.536 (50)

Trapani: 11.076 (13)

Ragusa: 9.076 (31)

Caltanissetta: 7.789 (70)

Agrigento: 7.181 (61)

Enna: 4.684 (2).