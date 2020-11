Covid, 24 casi a Scicli. Parla il sindaco Giannone. VIDEO

Scicli - Gli aggiornamenti del Sindaco sulla situazione epidemiologica a Scicli. "Servono realismo e prudenza. Continua ad essere alta l’attenzione, in particolare sulle scuole, le residenze per anziani e tutti i luoghi più a rischio. Rispettiamo le regole: mascherina, distanziamento, limitazione dei contatti a quelli necessari per evitare ulteriori contagi". Così il sindaco Enzo Giannone.