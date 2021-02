Covid, 25 febbraio 2021: 19.886 casi e 308 morti

Il bollettino del Covid in Italia di oggi 25 febbraio 2021 registra un balzo dei contagi in diverse regioni, segno che le varianti, soprattutto quella inglese, si stanno diffondendo rapidamente. A metà marzo la variante inglese sarà predominante, ha detto il Cts. E l'Iss evdienzia come tale mutazione del Coronavirus sia fino in media il 37% più contagiosa.