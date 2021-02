Covid, 25 febbraio: in Sicilia 613 nuovi casi e 15 morti

Ragusa - Sono 613 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è tornato a salire dopo settimane di "calma". I morti sono stati 154 e il totale delle vittime siciliane del virus è salito a 4.075.

E' quanto emerge dal bollettino del 25 febbraio emesso dal ministero della Salute. Scendono anche se non troppo i ricoverati in ospedale. Ad oggi complessivamente ci sono 930 pazienti che hanno bisogno di cure mediche (ieri erano 946), e di questi 131 sono in rianimazione (ieri erano 130) e 799 in area medica (ieri erano 816).

I guariti sono stati invece 1.262 e quindi attualmente le persone positive al covid in Sicilia sono 27.026 (26.096 dei quali in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 25.187 e il tasso di positività è dunque del 2,43% (in risalita ma al di sotto del dato nazionale).

LE PROVINCE SICILIANE. Il dato delle province siciliane è questo:

Palermo: 43.118 casi complessivi dall'inizio della pandemia (214 nuovi casi)

Catania: 41.422 (99)

Messina: 19.717 (69)

Trapani: 10.590 (12)

Siracusa: 10.502 (75)

Ragusa: 8.325 (41)

Caltanissetta: 6.887 (27)

Agrigento: 6.067 (64)

Enna: 4.381 (12)