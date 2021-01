Covid, 32 morti il 31 gennaio in Sicilia

Contagi ancora in calo in Sicilia anche oggi e ormai da diversi giorni consecutivi. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 716 i nuovi casi di coronavirus registrati nell'Isola nelle ultime 24 ore a fronte di 32.850 tamponi (ieri 846 su 25.251). Si registra però ancora un numero considerevole di decessi per Covid: 32 le vittime che ci contano oggi in Sicilia (ieri erano state 35).

La costante discesa delle nuove infezioni è quindi un buon segnale in vista del passaggio dell'Isola a zona arancione da domani. Un passaggio dovuto proprio al calo dell'indice di contagio Rt sceso sotto l'1 e all'allentamento della pressione sulle strutture ospedaliere.

I nuovi 716 casi portano il totale degli attuali positivi nell'Isola a 42.289 (ieri erano 42.868), di cui 40.760 in isolamento domiciliare (ieri erano 41.315), 1.325 ricoverati in ospedale con sintomi (ieri erano 1.345), 204 ricoverati gravi in Terapia intensiva (ieri erano 208) con 8 nuovi ingressi (esattamente come ieri) nelle ultime 24 ore.