Covid, 340 positivi a Comiso e Pedalino

Comiso - 340 positivi a Comiso e Pedalino.

"Qualcuno mi suggerisce di non essere così cruda nel dare queste notizie. Ma con un numero tanto galoppante di contagi, con i decessi quotidiani di concittadini, con i gruppetti di persone che continuano a conversare allegramente con la mascherina sotto il mento, io non ci riesco ad edulcorare la realtà. Né a nascondere la mia grande preoccupazione", scrive la sindaca Maria Rita Schembari.

"Domani sarò in videoconferenza con il Direttore generale Asp Ragusa, con gli altri sindaci della provincia, tutti convocati dall'assessore regionale alla salute. Sarà necessario fare riflessioni serie e prendere decisioni importanti".