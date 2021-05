Covid, 4 morti in Sicilia il 17 maggio

Sono stati 299 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 405). I morti sono stati invece 4 (ieri erano stati 3) e così il numero complessivo delle vittime del virus sale a quota 5.667 . E' quanto si evince dal bollettino covid del 17 maggio del ministero della Salute.

Complessivamente in ospedale ci sono persone 920 (ieri erano 930 ), delle quali in rianimazione 112 (ieri erano 118) e in area medica 808 con nessun nuovo ingresso (ieri 812). I guariti sono stati 758 e dunque al momento in Sicilia ci sono positivi 16.696 (-463) dei quali in isolamento 15.776 domiciliare.

I tamponi processati sono stati 12.497 e dunque il tasso di positività si attesta sul 2,39% (ieri 2,11%.).