Covid, 47 morti in Sicilia. 1566 nuovi positivi. 86 contagi a Ragusa

Sono 1.566 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 10.635 tamponi effettuati; 47 i decessi, che portano il totale a 1.418. Con i nuovi casi salgono a 39.083 gli attuali positivi con un incremento di 575. Di questi 1.789 sono i ricoverati, 9 in meno rispetto a ieri: 1.539 in regime ordinario (6 in meno) e 250 in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare sono 37.294. I guariti sono 994.

Sul fronte della distribuzione fra province in testa c’è Palermo che torna in testa con 469 casi seguita da Catania con 332 casi poi Enna 211, Agrigento 149. Messina 135, Ragusa 86, Siracusa 84, Caltanissetta 52, Trapani 48.