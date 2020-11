Covid, 57 i positivi a Scicli

Scicli - Il numero delle persone positive al Covid – 19 a Scicli è salito negli ultimi due giorni a 57. Di questi, 5 sono soggetti esterni che si trovano in isolamento a Scicli. I ricoverati in strutture ospedaliere sono 5, mentre tutti gli altri sono al proprio domicilio.

Si tratta in tutti i casi di soggetti riconducibili ai cluster familiari o amicali già tracciati e monitorati sia dal Comando della Polizia municipale che dall’USCA dell’Asp e tra i quali era preventivabile una crescita del contagio. Purtroppo si è aggiunto qualche caso di soggetto probabilmente contagiato in strutture ospedaliere. E’necessario che a questi gruppi non se ne aggiungano altri: a questo fine è fondamentale che chi è in isolamento fiduciario rispetti assolutamente le regole e che ogni cittadino faccia molta attenzione riguardo a possibili contatti con l’esterno della città, ivi comprese le strutture ospedaliere.

Nel frattempo si stanno facendo i tamponi al personale delle strutture scolastiche chiuse o attenzionate, il cui esito è stato negativo. In particolare, poiché entro venerdì 13 novembre sarà fatta la sanificazione dei locali scolastici interessati, plausibilmente da lunedì 16 novembre il Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “E. Vittorini”, sentito il parere dell’USCA, potrà essere messa nelle condizioni di riaprire i plessi della scuola dell’infanzia.

La metodologia di lavoro nei controlli resta la stessa: tracciamento dei contatti a casi positivi, tamponi mirati su situazione a rischio, ottimizzazione delle risorse e coinvolgimento di tutte le strutture sanitarie presenti nel territorio. Il Comando della Polizia municipale, insieme all’USCA dell’Asp, ma anche ai Medici di medicina generale e ai Pediatri di libera scelta, sono a disposizione dei cittadini per ogni eventuale necessità o segnalazione di urgenza.