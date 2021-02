Covid, 6 febbraio: in Sicilia 836 nuovi casi e 23 morti

Sono 836 i nuovi casi di covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Lo si evince dal bollettino del 6 febbraio diffuso dal ministero della Salute. I morti sono stati 23 e il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale così a 3.657.

In terapia intensiva sono ricoverati in tutto 177 pazienti (ieri erano 182), così come calano in generale i ricoverati in area medica (1.228 contro 1.244 di ieri) e il numero complessivo di pazienti ricoverati (oggi sono 1.405, ieri erano 1.426).

I guariti nelle ultime 24 ore sono 1.101 e quindi al momento i siciliani positivi al covid sono 39.266 (dei quali 37.861 in isolamento domiciliare).

I tamponi processati sono stati 25.710 e dunque il rapporto tra positivi e test è del 3,25.

LE PROVINCE. Ecco il punto delle nove province siciliane

Catania: 39.294 casi dall'inizio della pandemia (244 nuovi casi)

Palermo: 39.229 (254)

Messina: 18.502 (110)

Trapani: 10.186 (60)

Siracusa: 9.621 (64)

Ragusa: 8.010 (9)

Caltanissetta: 6.424 (60)

Agrigento: 5.515 (27)

Enna: 4.199 (8)