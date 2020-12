Covid, 8.913 nuovi casi e 298 morti oggi in Italia

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.047.696* persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 8.913, +0,4% rispetto al giorno prima (ieri erano +10.407), mentre i decessi odierni sono 298, +0,4% (ieri erano +261), per un totale di 71.925 vittime da febbraio. I morti salgono a 305 se si aggiungono i 7 decessi di Bolzano del 26 dicembre, comunicati oggi (vedi la nota, qui la conferma dei dati corretti). Le persone guarite o dimesse sono 1.394.011 complessivamente: 7.798 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +0,6% (ieri erano +9.089). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 581.760, pari a +817 rispetto a ieri, +0,1% (ieri erano +1.055). Gli attuali positivi sono in crescita per il secondo giorno consecutivo, perché i nuovi casi sono più della somma di guariti e decessi.

Nota: attenzione. Tutti i dati odierni sono stati corretti rispetto a ieri con l’aggiunta di quelli di Bolzano del 26 dicembre che sono stati comunicati oggi 27 dicembre. P.A. Bolzano del 26/12: ieri +24 casi con 279 tamponi, +7 morti, -2 in terapia intensiva, +8 ricoveri, +15 guariti, +2 attuali positivi.