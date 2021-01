Covid, 183 i morti nel ragusano

Ragusa - Altri tre decessi in provincia di Ragusa a causa del Covid e un aumento del numero dei positivi. Sale così a 183 il numero delle persone residenti nel ragusano decedute dall’inizio della pandemia. In lieve aumento anche i contagi che sono complessivamente 774 (ieri erano 769) e di questi, 732 sono in isolamento domiciliare, 13 si trovano alla Rsa di Ragusa e 29 sono ricoverati nei reparti Covid. I guariti complessivamente sono 6.225.

I positivi per Comune: 22 Acate, 24 Chiaramonte Gulfi, 74 Comiso, 6 Giarratana, 12 Ispica, 126 Modica, 2 Monterosso Almo, 29 Pozzallo, 180 Ragusa, 15 Santa Croce Camerina, 31 Scicli, 195 Vittoria, 16 da fuori provincia. Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 83.381 sono i molecolari, 21.639 i sierologici e 116.506 i test rapidi, per un totale di 221.526.