Covid, 1077 i positivi nel ragusano

Ragusa - Sono 1.077 i positivi in provincia di Ragusa. Ecco i dati per comune: 71 Acate, 40 Chiaramonte Gulfi, 145 Comiso, 6 Giarratana, 9 Ispica, 160 Modica, 15 Monterosso Almo, 44 Pozzallo, 206 Ragusa, 20 Santa Croce Camerina, 55 Scicli, 293 Vittoria. 13 da fuori provincia. Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 70.210 sono i molecolari, 17.927 i sierologici e 55.415 i test rapidi, per un totale di 143.152.