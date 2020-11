Covid, bimbo di 4 anni perde entrambi i genitori

Stati Uniti - A soli 4 anni, Raiden Gonzalez ha perso entrambi i genitori. Il Covid ha rubato le loro vite a quattro mesi di distanza, lasciando Raiden con solo pochi anni di ricordi da custodire per il resto della sua esistenza. Domenica è il compleanno del piccolo, che di anni ne farà 5: Margie Bryant - la prozia del bambino, che lui un po' confuso chiama affettuosamente anche nonna - e la sua famiglia volevano trovare un modo per assicurarsi che il ragazzino «sapesse quanto è amato, soprattutto in assenza dei suoi genitori», ha raccontato alla CNN.

E così, per festeggiare il compleanno con meno tristezza addosso, la zia ha pensato a una bella sopresa: prevista dunque una sfilata a tema dinosauri, vigili del fuoco locali, un finto Batman, club di monster truck, club di motociclistici e auto d'epoca. «È un compleanno importante», ha detto Bryant. «Vogliamo solo che lui (Raiden) sappia che saremo lì per tutti i suoi compleanni e ci assicureremo che sia festeggiato, e so che mia nipote ha il sorriso più allegro perché sa che suo figlio è in buone mani».