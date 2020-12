Covid Sicilia 1.016 nuovi casi e 23 morti. 35 contagi a Ragusa

Stabile la progressione dell’epidemia di covid in Sicilia: nella ultime 24 ore si sono infatti registrati 1.016 nuovi casi (contro i 999 di ieri). E’ quanto si evince dal bollettino del 12 dicembre del ministero della Salute. I morti sono stati 23 e il totale delle vittime è ora arrivato a 1.946.

Con i nuovi casi sono a 35.761 gli attuali positivi, con una diminuzione di 649 casi rispetto a ieri. Di questi sono ricoverati 1439 siciliani, 38 in meno rispetto al dato complessivo di ieri; 1243 dei quali in regime ordinario 37 in meno rispetto a ieri; 196 in terapia intensiva ovvero uno in meno nonostante i 16 nuovi ingressi a fronte dei quali si registrano 17 dimissioni. I guariti sono 1642.

Sul fronte della distribuzione fra province nell’isola Catania resta in testa per numero di nuovi casi con 402 seguita da Palermo con 189 e da Messina con 168 poi Trapani 81, Siracusa 50, Agrigento 47, Ragusa 35 e Caltanissetta ed Enna con 22 casi ciascuna.