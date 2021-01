Covid, bollettino Italia oggi 13 gennaio: 15.774 nuovi casi e 507 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.319.036 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 15.774, +0,7% rispetto al giorno prima (ieri erano +14.242), mentre i decessi odierni sono 507, +0,6% (ieri erano +616), per un totale di 80.326 vittime da febbraio. Si supera così la soglia delle 80 mila persone che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia, una soglia che in Europa il Regno Unito ha raggiunto la scorsa settimana. Le persone guarite o dimesse sono 1.673.936 complessivamente: 20.532 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1,2% (ieri erano +19.565). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 564.774, pari a -5.266 rispetto a ieri, -0,9% (ieri erano -5.939). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi sono stati 175.429, ovvero 33.788 in più rispetto a ieri quando erano stati 141.641. Mentre il tasso di positività è del 9% (l’approssimazione di 8,99%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti 9 sono risultati positivi; ieri era del 10,05%.