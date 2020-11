Covid, contagi in calo in provincia di Ragusa

Ragusa - Sono 2.675 gli attuali positivi in provincia di Ragusa. Con una diminuzione rispetto al trend dei giorni scorsi. I dati per comune: Acate 78 (-1), Chiaramonte 39 (-3), Comiso 350 (-), Giarratana 37 (+3), Ispica 93 (-5), Modica 341 (+12), Monterosso Almo 18 (+4), Pozzallo 151 (-4), Ragusa 562 (-47), Santa Croce 60 (+3), Scicli 87 (-1), Vittoria 813 (-20). 46 (-6) fuori provincia. Sono 15 (due in meno di ieri) i pazienti ricoverati in Rsa. Non si ha ancora il numero delle persone ricoverate nei tre ospedali iblei.

