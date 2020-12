Covid, 1144 i positivi nel ragusano

Ragusa - I positivi in isolamento domiciliare provincia di Ragusa sono 1.144, in calo rispetto a ieri. Il dato per comune: Acate 73, Chiaramonte Gulfi 38, Comiso 171, Giarratana 6, Ispica 11, Modica 175, Monterosso Almo 17, Pozzallo 44, Santa Croce Camerina 17, Scicli 63, Vittoria 295. Fuori provincia 9. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti: 69.725 tamponi molecolari, 17.849 test sierologici e 54.225 tamponi rapidi, per un totale di 141.799 test.