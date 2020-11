Covid, 2764 positivi nel ragusano, 4 morti

Ragusa - Sono in totale 2.764 i positivi al Covid in provincia di Ragusa. Di questi 2.612 sono in isolamento domiciliare, 140 ricoverati (il dato è quindi in aumento rispetto a ieri) e 12 in Rsa. Quattro i deceduto nelle ultime 24 ore. Un decesso al Giovanni Paolo II (un uomo di 78 anni), e tre al ‘Guzzardi’ di Vittoria (le vittime hanno 62, 76 e 84 anni). 1.061 sono i soggetti guariti, mentre sono stati eseguiti 54.572 tamponi e 15.055 test sierologici.

Al ‘Giovanni Paolo II’ sono ricoverate in totale 75 persone (42 in Malattie Infettive, 15 in zona grigia, 17 in terapia intensiva, una in ostetricia). Ventidue i ricoverati al ‘Maggiore’: 7 in malattie infettive e 15 in area Covid. A Vittoria 20 in area grigia, 16 in area Covid, 4 Terapia Intensiva. Altri tre pazienti della provincia di Ragusa sono ricoverati in malattie infettive: uno a Gela e due al San Marco di Catania. Ecco il dato dei contagi comune per comune: 73 Acate 48 Chiaramonte 325 Comiso 22 Giarratana 124 Ispica 291 Modica 7 Monterosso Almo 108 Pozzallo 585 Ragusa 56 Santa Croce 66 Ccicli 871 Vittoria 46 Fuori provincia.