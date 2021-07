Covid, due bambini gravi a Palermo: uno ha solo 2 mesi

Palermo - Due bambini, uno di appena due mesi e l'altro di 11 anni, sono ricoverati in gravi condizioni all’ospedale Di Cristina per un’infezione da Covid . “Anche i giovanissmi si ammalano e possono avere patologie acute - avvisano i medici del capoluogo siciliano - o malattie infiammatorie importanti dopo la guarigione".

I due bimbi sono entrambi in rianimazione, soffrono di patologie pregresse e, ovviamente, non sono vaccinati: per questo, chi ha piccoli in casa è ancor più urgente che completi il ciclo vaccinale quanto prima.