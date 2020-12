Covid, due morti nel ragusano

Ragusa - Due morti per Covid nel ragusano nelle ultime 24 ore. Sono 53 i ricoverati negli ospedali iblei per Covid. Da inizio pandemia si contano 135 decessi, due in più rispetto a ieri. Le vittime sono delle ultime 24 ore sono un uomo di 92 anni di Acate deceduto all’ospedale di Vittoria e un vittoriese di 78 anni morto all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Ecco i dati dei ricoveri: Ospedale Giovanni Paolo II: 5 in Malattie Infettive, 4 in area grigia, 5 in area Covid, 9 in Terapia Intensiva. Ospedale Maggiore di Modica: 4 in area Covid. Ospedale Guzzardi di Vittoria: 27 in area Covid. I guariti sono 4.826, circa cento in più rispetto a ieri.

Sono 934 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 863 in isolamento domiciliare, 53 ricoverati negli ospedali iblei e 18 in Rsa. Ecco il dato delle persone in isolamento domiciliare comune per comune: 78 Acate, 35 Chiaramonte Gulfi, 86 Comiso, 3 Giarratana, 2 Ispica, 172 Modica, 10 Monterosso Almo, 40 Pozzallo, 167 Ragusa, 23 Santa Croce Camerina, 37 Scicli, 212 Vittoria, 8 di fuori provincia.