Covid, due morti nel ragusano. 117 le vittime ad oggi

Ragusa - Scendono a 2.079 i positivi totali in provincia di Ragusa, di cui 1.965 in isolamento domiciliare, 15 in Rsa e 99 ricoverati. Questi i dati per Comune:

Acate 83

Chiaramonte Gulfi 37

Comiso 289

Giarratana 19

Ispica 51

Modica 254

Monterosso Almo 20

Pozzallo 111

Ragusa 432

Santa Croce Camerina 43

Scicli 74

Vittoria 531

21 i positivi da fuori provincia.

Il numero dei tamponi processati è di 64.212, i sierologici sono 16.735, per un totale di 80.947. In provincia di Ragusa ci sono altri due decessi nelle ultime 24 ore legati al Covid. In particolare, si tratta di due donne: al Giovanni Paolo II di Ragusa una donna di Comiso 72 anni; al Maggiore una donna di Modica di 86 anni. I decessi dall’inizio della pandemia salgono così a 117. I guariti sono 2.280.