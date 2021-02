Ragusa - Due anziani sono morti nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Si tratta di due ragusani di 87 e 83 anni. Il primo era in Rianimazione, il secondo è morto nell’area grigia. Scende il numero dei positivi. Sono attualmente 265 in isolamento domiciliare e i ricoverati sono 18, 14 a Ragusa e 4 a Vittoria. I guariti, da inizio pandemia, sono 7.267.

Sale così a 196 il numero dei morti Covid in provincia di Ragusa.