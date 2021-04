Covid, due morti nel ragusano il primo aprile

Ragusa - Due decessi, in provincia di Ragusa, tra i positivo al Covid. Si tratta di un uomo di Acate di 88 anni e di un uomo di Ragusa di 82. Entrambi erano ricoverati all'ospedale Giovanni Paolo II, il primo in Terapia intensiva, il secondo in area grigia. In totale sono 217 i decessi in provincia di Ragusa dall’inizio della pandemia.

Sale il numero dei contagiati: a oggi sono 845 (49 i ricoveri, 13 in Rsa e 783 in isolamento domiciliare). Ecco il dato comune per comune: Ragusa 201, Giarratana 1, Comiso 111, Scicli 195, Vittoria 82, Modica 43, Acate 44, Chiaramonte Gulfi 10, Ispica 21, Pozzallo 21, Santa Croce Camerina 52.