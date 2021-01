Covid, il bollettino del 22 gennaio: 13.633 nuovi casi e 472 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.441.854 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 13.633, +0,6% rispetto al giorno prima (ieri erano +14.078). I decessi odierni sono 472, +0,6% (ieri erano +521), per un totale di 84.674 vittime da febbraio 2020.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, dopo tre giorni di crescita. L'indice Rt nazionale scende sotto 1 (era 1,09 una settimana fa) ed è 0,97 — in calo dopo 5 settimane in salita — e secondo il report Altems nell'ultima settimana la positività ha segnato un -7%. Si osserva così una «diminuzione del rischio di una epidemia non controllata e non gestibile» evidenzia il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità. Ma il numero delle nuove infezioni non permette ancora di riattivare il tracciamento. Nel report dell'Iss si legge anche: «L'epidemia resta in una fase delicata: un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile qualora non venissero mantenute le misure di mitigazione».