Covid, il bollettino del 23 gennaio: in Sicilia 1.158 nuovi casi e 33 morti

Ragusa - In calo, rispetto a ieri, l’incremento dei casi di covid in Sicilia. Secondo il bollettino del 23 gennaio infatti nelle ultime 24 ore si sono registrati nella nostra isola 1.158 nuovi contagi (venerdì su giovedì erano stati invece 1.355). I morti sono stati invece 33. Stabili ricoveri in area medica e in terapia intensiva.

Infatti nelle rianimazioni ci sono 223 persone (+1 rispetto a ieri) e i ricoverati complessivamente sono 1.667 (4 in più rispetto a ieri). I guariti sono stati 787 e dunque al momento il numero delle persone contagiate in Sicilia è di 47.627 (dei quali 45.960 in isolamento domiciliare). Con i 33 morti delle ultime 24 ore il numero delle vittime siciliane è salito a 3.194. I tamponi processati sono stati 23.465 (e rapporto contagiati/tamponi che è del 4.93%).

Nelle province la situazione vede Palermo con il maggior numero di casi. Nel dettaglio:

Catania: 36.577 casi dall'inizio della pandemia (207 nuovi casi nelle ultime 24 ore)

Palermo: 35.113 (359)

Messina: 16.754 (259)

Trapani: 9.124 (92)

Siracusa: 8.695 (101)

Ragusa: 7.788 (18)

Caltanissetta: 5.766 (42)

Agrigento: 5.035 (28)

Enna: 4.025 (52)