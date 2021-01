Covid, il bollettino del 25 gennaio: in Sicilia 885 nuovi casi e 34 morti

In Sicilia si sono registrati nelle ultime 24 ore 885 nuovi casi di covid. Si tratta sostanzialmente dello stesso numero rilevato domenica quando erano stati 875. I morti sono stati invece 34 e il totale delle vittime sale così a 3.260. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive.

Infatti nelle rianimazioni siciliane ci sono 227 persone (come ieri), mentre nelle aree mediche ci sono 1.439 pazienti (+7). Complessivamente in ospedale per covid vi sono 1.666 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 504 e dunque il numero complessivo di persone contagiate attualmente da coronavirus sono 48.001 (46.335 in isolamento domiciliare). Dall’inizio della pandemia in Sicilia i casi di covid sono stati 130.637. I tamponi processati sono stati 130.637.

Nelle province è Palermo quella con più nuovi casi. Ecco il dettaglio:

Catania: 36.996 casi complessivi dall'inizio della pandemia (208 nuovi casi)

Palermo: 35.621 (386)

Messina: 17.144 (166)

Trapani: 9.157 (11)

Siracusa: 8.878 (26)

Ragusa: 7.832 (11)

Caltanissetta: 5.905 (74)

Agrigento: 5.049 (1)

Enna: 4.055 (2)