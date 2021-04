Covid, in Sicilia contagio alto con +1.222 positivi, 24 morti

Ragusa - Si mantiene ancora alto il contagio da coronavirus in Sicilia con altri 1.222 positivi su 21.144 tamponi processati, con una incidenza di positivi del 5,8%. I dati come ogni giorno sono aggiornati nel report, relativo alle ultime 24 ore del Ministero della Salute. La regione resta nona per numero di contagi giornalieri come ormai da tempo. Le ulteriori vittime sono state 15 e portano il totale a 4.662. Il numero degli attuali positivi è di 21.011 con 1.141 casi in più rispetto a ieri; i guariti sono 66. Negli ospedali i ricoverati sono 1.048, nove in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 150, sette in più rispetto sempre a ieri.

Il contagio nelle singole province:

Palermo: 53.629 (463)

Catania: 46.217 (162)

Messina: 21.671 (132)

Siracusa: 12.239 (27)

Trapani: 11.496 (113)

Ragusa: 9.643 (80)

Caltanissetta: 8.529 (109)

Agrigento: 8.134 (103)

Enna: 5.069 (33)