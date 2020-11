Covid: in un giorno oltre 82mila controlli e mille multe, 30 le denunce

Pugno duro del Viminale contro i trasgressori delle disposizioni attive nelle zone rosse, arancioni e gialle della penisola. Il ministero dell’Interno rende noto che, nella sola giornata di ieri, sono stati 82.200 i controlli effettuati su tutto il territorio nazionale per verificare il rispetto delle normative Anticovid.

In meno di 24 ore sono state elevate 1.127 sanzioni e denunciate 30 persone, tra chi ha esibito false motivazioni nelle autocertificazioni ma soprattutto tra gli esercenti che non ha adottato tutte le molte misure di protezione previste nei negozi ancora aperti. I locali controllati sono stati 16.189, con 89 sanzioni e 15 chiusure. Molte denunce, secondi quanto riportano i media, stanno fioccando anche in queste ore per la "fuga" di alcuni cittadini dalla Campania, zona rossa, al basso Lazio, che è ancora giallo.