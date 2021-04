Covid Italia, 1 aprile, 23.649 nuovi positivi e 501 morti

Sono 23.649 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italiua con 501 vittime. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 356.085 (molecolari e antigenici). Ieri i test erano stati 351.221. Il tasso di positività è del 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri, quando era al 6,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Sono 3.681 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite - terzo giorno consecutivo di calo -, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del ministero della Salute, sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri.

Ieri record di vaccini

Ieri, 31 marzo, sono state somministrate in Italia 282.158 dosi di vaccino anti-Covid, il massimo in un giorno da inizio campagna, più vicino all'obiettivo di 300 mila somministrazioni al giorno fissato nel piano nazionale per la fine di marzo. Lo fa sapere il ministero della Salute.