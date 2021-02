Covid Italia, 10 febbraio: 12.956 nuovi casi e 336 morti

Sono 12.956 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri erano +10.630, qui il bollettino). Sale così ad almeno 2.668.266 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 336 (ieri erano +422), per un totale di 92.338 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.165.817 complessivamente: 16.468 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +15.827). E gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 410.111, pari a -3.856 rispetto a ieri (-5.637 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — è generata dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Questa flessione va avanti ininterrottamente dal 25 gennaio.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 310.994, ovvero 36.713 in più rispetto a ieri quando erano stati 274.263. Oggi si registra il record di tamponi da quanto sono stati aggiunti i rapidi. Non sono mai stati più di 300 mila: il picco precedente di 298 mila test è datato 30 gennaio. Mentre il tasso di positività è 4,2% (l’approssimazione di 4,16%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era 3,9%.