Covid Italia, 15 aprile: 16.974 nuovi casi e 380 morti

Sono 16.974 i nuovi casi di coronavirus registrati oggi in Italia (ieri erano stati 16.168), con 380 vittime, contro le 469 delle 24 ore precedenti. I tamponi sono 319.633 (ieri 334.766), ma il tasso di positività sale al 5,3% (ieri era al 4,8%).

I decessi odierni sono 380 (ieri sono stati +469), per un totale di 115.937 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.200.196 e 21.220 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +20.251). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 510.023, pari a -4.637 rispetto a ieri (-4.560 il giorno prima), in flessione dal 6 aprile. La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.