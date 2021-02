Covid Italia, 16 febbraio: 10.386 casi e 336 morti

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 16 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.386 i test positivi al coronavirus registrati in Italia (ieri 7.351), secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 336 (a fronte delle 258 di ieri). Tra le regioni più casi in Lombardia (1.696), seguita da Campania (1.135) ed Emilia Romagna (968). Sono stati invece 274.019 i test per il coronavirus (molecolari e antigenici) effettuati. Ieri erano stati 179.278, circa 95 mila in meno, quindi. Il tasso di positività è del 3,8%, a fronte del 4,1% di ieri (-0,3% in 24 ore).