Covid Italia, 28 marzo: 19.611 nuovi casi e 297 morti

Il bollettino nazionale di oggi, diffuso dal ministero della Salute, certifica 19.611 nuovi casi e 297 morti. Il totale è di 3.532.057 positvi registrati dall'inizio della pandemia. Ieri i casi erano stati 23.839. Le vittime ieri erano state 380, per un totale dall'inizio della pandemia di 107.933.

Sono 272.630 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 357.154. Il tasso di positività sale al 7,2%, in crescita rispetto a ieri quanto era al 6,6%.