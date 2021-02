Covid Italia, 3 febbraio: 13.189 nuovi casi e 477 morti

Sono 13.189 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 2.583.790 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 477 (ieri erano +499), per un totale di 89.820 vittime da febbraio 2020. Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.059.248 complessivamente (oltre 2 milioni dal 31/1): 15.749 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri +18.976). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in tutto 434.722 (sotto la soglia di 500 mila dal 23 gennaio), pari a -3.043 rispetto a ieri (-9.824 il giorno prima). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Questa flessione verso il basso va avanti ininterrottamente dal 25 gennaio.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 279.307, ovvero 33.878 in più rispetto a ieri quando erano stati 244.429. Mentre il tasso di positività è 4,7% (l’approssimazione di 4,722%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era 3,9%.