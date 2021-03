Covid Italia, 6 marzo: 23.641 casi e 307 morti

Bollettino Covid, oggi sabato 6 marzo 2021: nelle ultime 24 ore i contagi sono 23.641 (a fronte dei 24.036 casi di ieri), che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.046.762. Le vittime sono 307 (a fronte delle 297 vittime registrate ieri), secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.578.

Sono 355.024 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 378.463. Il tasso di positività è del 6,6%, in aumento di 0,3 rispetto al 6,3% di ieri