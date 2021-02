Covid Italia, 9 febbraio: contagi (10.630) e morti (422) in forte crescita

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 9 febbraio 2021. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.630 i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 7.970. Le vittime sono 422, a fronte delle 307 di ieri.

I tamponi sono stati 274.263 (tra test molecolari e antigenici), anche questi in aumento rispetto a ieri quando erano stati 144.270, oltre 130 mila in meno. Il tasso di positività è in calo, ora al 3,9% (ieri era stato del 5,5%).

Si registra un totale di 92.002 vittime da febbraio 2020.