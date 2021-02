Covid Italia, bollettino 5 febbraio 14.218 nuovi casi e 377 morti

La situazione Covid in Italia in base al bollettino di oggi 5 febbraio 2021. Si registrano 14.218 nuovi casi e 377 morti. Ieri si erano registrati 13.659 nuovi positivi, 422 morti e 17.680 guariti.

Le persone ricoverate in terapia intensiva nelnostro Paese sono 2.142, in calo di 9 unità rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 132. I ricoverati con sintomi sono invece 19.575, quindi 168 in meno di ieri.

La flessione degli attuali positivi — con il segno meno davanti — è generata dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Questa flessione va avanti ininterrottamente dal 25 gennaio.