Covid Italia, bollettino oggi 10 marzo: 22.409 casi e 332 morti

Covid Italia, il bollettino di oggi 10 marzo 2021. Nelle ultime 24 ore registrati 22.409 nuovi casi e 332 morti. In Italia ieri i nuovi contagi erano stati 19.749, 376 vittime. Sono stati effettuati 361.040 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 345.336. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,2%, ieri era stato del 5,7%, quindi oggi in aumento dello 0,5%.