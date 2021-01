Covid Italia, bollettino oggi 11 gennaio: 12.532 contagi e 448 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.289.021 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 12.532, +0,5% rispetto al giorno prima (ieri erano +18.627), mentre i decessi odierni sono 448, +0,6% (ieri erano +361), per un totale di 79.203 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.633.839 complessivamente: 16.035 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1% (ieri erano +11.174). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 575.979, pari a -3.953 rispetto a ieri, -0,7% (ieri erano +7.090).

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri. Il dato è condizionato dal basso numero di test: succede ogni lunedì, quando sono comunicate le analisi processate di domenica (inferiori a quelle infrasettimanali). C’è da sottolineare che comunque i tamponi giornalieri di gennaio sono molti più bassi di quelli di novembre: per avere un’idea il record di 254 mila tamponi è datato 13 novembre, invece il minimo della seconda ondata (a parire dall’1 ottobre) è di 59.879 tamponi ed è datato 27 dicembre. «Sta arrivando un’impennata» dei contagi «dopo Gran Bretagna e Germania sta arrivando anche da noi: non sarà facile, dobbiamo fare ancora sacrifici», ha detto il premier Giuseppe Conte al Tg3. «C’è una tendenza al peggioramento», ha sottolineato il virologo Fabrizio Pregliasco, parlando di una probabile terza ondata dalla prossima settimana.

I cittadini vaccinati sono oltre 643 mila, per la precisione 642.219 secondo i dati del 10 gennaio forniti alle ore 22.41.