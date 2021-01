Covid Italia, bollettino oggi 12 gennaio 2021: 14.242 contagi e 616 morti

Sono 14.242 i nuovi casi in Italia (ieri erano 12.532), mentre i decessi sono 616 (ieri 448). Aumentano le vittime in 24 ore: sono più di 600 per la terza volta nel nuovo anno (vedi il bollettino del 5 gennaio e dell’8 gennaio).

Più contagi in 24 ore rispetto a ieri, a fronte di più tamponi. Un andamento che si verifica ogni martedì, quando il numero delle analisi processate inizia a crescere rispetto al weekend. Con troppi nuovi casi e senza riprendere il tracciamento «si rischia di mettere a repentaglio la campagna vaccinale», ha detto Walter Ricciardi, ordinario d’Igiene e Medicina Preventiva all’Università Cattolica e consulente del ministro Speranza.

I cittadini vaccinati sono oltre 731 mila, per la precisione 731.539 secondo i dati del 12 gennaio forniti alle ore 16.17, come indica il «Report vaccini anti Covid-19».