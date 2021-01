Covid Italia, bollettino oggi 25 gennaio: 8.561 nuovi casi e 420 morti

Coronavirus Italia, il bollettino di oggi lunedì 25 gennaio 2021. Sono 8.561 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (11.629 ieri), 420 i morti (299 ieri), secondo i dati del Ministero della Salute. Dall'inizio dell'emergenza i contagi totali sono 2.475.372. L'incremento delle vittime porta il numero complessivo ad 85.881.

In base ai dati del bollettino, gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia sono invece 1.897.861 i pazienti dimessi o guariti, con un incremento nelle ultime 24 ore di 15.787. Tra le regioni il maggior numero di casi in Lombardia (1.484), seguita da Emilia Romagna (1.164) e Sicilia (885).