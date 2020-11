Covid Italia, contagi raddoppiati in una settimana

La situazione del Covid in Italia è in «rapido peggioramento» e nella settimana intercorsa tra il 26 ottobre e il primo novembre si è ulteriormente avvicinata a uno scenario di tipo 4, vale a dire quello del lockdown generalizzato. Lo rileva l’ultimo monitoraggio diffuso dalla cabina di regia del ministero della salute. Il quale, in attesa che maturino le speranze alimentate dall’arrivo del vaccino annunciato oggi dalla Pfitzer, non può che rinnovare la raccomandazione a comportamenti personale responsabili. Due numeri fotografano la situazione della settimana a cavallo tra ottobre e novembre: l’Rt a livello nazionale è all’1,7 (cioè ogni contagiato trasmette il virus mediamente a poco meno di 2 persone) e gli infettati sono 523,74 ogni 100,000 abitanti. Quasi il doppio rispetto al monitoraggio precedente.