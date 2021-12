Covid, Morena muore a 29 anni, un mese esatto dopo il parto

Caserta – Una neo mamma di 29 anni residente a Sparanise, nel casertano, è deceduta ieri a causa di complicanze legate al Covid. Si chiamava Morena Di Rauso (foto) e aveva partorito lo scorso 19 novembre all’ospedale di Sessa Aurunca: è stato proprio in quella circostanza che ha scoperto di essere positiva al virus.

Trasferita a Maddaloni, le sue condizioni sono peggiorate giorno dopo giorno fino al decesso, a 30 giorni esatti dal lieto evento. La giovane non si era vaccinata contro il Coronavirus a causa della gravidanza, nonostante il ministero della Salute non sconsigli la somministrazione in stato interessante in allattamento, anzi la raccomandi.