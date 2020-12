Covid, morti due vittoriesi sessantenni

Vittoria - Altri due decessi per Covid nelle ultime 24 ore nel ragusano, e segnatamente a Vittoria. Si tratta di due persone di Vittoria di 60 e 66 anni.

In provincia di Ragusa sono 619 i positivi in isolamento domiciliare, 19 in Rsa, 35 i ricoverati, per un totale di 673. Questi i dati per Comune: 42 Acate, 12 Chiaramonte Gulfi, 53 Comiso, 0 Giarratana, 12 Ispica, 144 Modica, 2 Monterosso Almo, 32 Pozzallo, 106 Ragusa, 39 Santa Croce Camerina, 15 Scicli 158, Vittoria 4 da fuori provincia. I guariti salgono a 5.717.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 78.229 sono i molecolari, 20.350 i sierologici e 92.250 i test rapidi, per un totale di 190.829. Sono 35 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 26 al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive, 3 in area grigia, 7 in terapia intensiva; 9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria. I deceduti dall’inizio della pandemia sono 166.