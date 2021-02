Covid, sale a 194 il numero dei morti nel ragusano

Ragusa - Sale a 194 il numero dei morti per Covid nella provincia di Ragusa. Un uomo di 86 anni è morto all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ dov’era ricoverato in Terapia Intensiva. L’anziano era positivo al Covid. Sono 24 le persone ricoverate in provincia di Ragusa, 16 nel capoluogo e 8 a Vittoria. I positivi in isolamento domiciliare sono 329, altri 13 sono ricoverati in Rsa. Dall’inizio della pandemia sono stati eseguiti 273.677 test (tra tamponi rapidi, tamponi molecolari e test sierologici). I guariti sono 7.124.