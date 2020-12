Covid, muore un uomo di 58 anni di Vittoria

Vittoria - Sono 775 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 707 in isolamento domiciliare. È il bollettino Covid fornito dall’Asp. Sono 49 i ricoverati negli ospedali iblei: 35 al Giovanni Paolo II di Ragusa e 14 al Guzzardi di Vittoria. 19 le persone ospitate nelle Rsa. I guariti, da inizio pandemia, sono 5.386. Il numero dei deceduti sale a 138: uno in più rispetto a ieri, si tratta di un uomo del ‘62 di Vittoria, deceduto all’ospedale di Ragusa.

Tra tamponi rapidi, test sierologici e tamponi rapidi sono stati eseguiti quasi 171.711test dall’inizio della pandemia a oggi. Per quanto riguarda i contagiati in isolamento domiciliare, ecco i dati: 60 Acate, 27 Chiaramonte Gulfi, 68 Comiso, 1 Giarratana, 7 Ispica, 159 Modica, 4 Monterosso Almo, 27 Pozzallo, 119 Ragusa, 29 Santa Croce Camerina, 19 Scicli, 181 Vittoria, 6 fuori provincia.