Covid, muore una donna, positivo il figlio

Portopalo di Capo Passero - Morta di Covid19 una donna, un’anziana di Portopalo, dopo aver contratto il virus in una struttura ma le brutte notizie per la sua famiglia non sono finite. Al termine dei tamponi, eseguiti con la modalità del drive in a spese del Comune del borgo marinaro, è risultato positivo il figlio della pensionata ma anche gli altri 4 che si sono sottoposti al test hanno scoperto di essere rimasti contagiati.

“Siamo riusciti in poco tempo – ha detto il sindaco di Portopalo di Capo Passero, Gaetano Montoneri – ad organizzare questi test per riservarli alle persone rimaste a stretto contatto con i positivi già acclarati. Tra questi, uno è legato alla donna deceduta, ma ce ne sono altri 4. Bisogna mantenere la calma, non fare allarmismo come purtroppo sto riscontrando da parte di qualcuno”.