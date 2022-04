Covid, muore una modicana di 75 anni

Modica - Ancora in calo le persone positive al Covid nel Ragusano, ma si registra un altro decesso: è morta, infatti, una donna modicana di 75 anni. I morti, dunque, dall'inizio della pandemia, raggiungono quota 531. I positivi in totale sono 3.113: 3.067 sono in isolamento domiciliare, 46 sono ricoverati in ospedale.

Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 27, Chiaramonte Gulfi 72, Comiso 224, Giarratana 40, Ispica 142, Modica 615, Monterosso Almo 49, Pozzallo 177, Ragusa 1.112, Santa Croce Camerina 79, Scicli 218, Vittoria 312.