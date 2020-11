Covid, 1754 positivi nel ragusano. 5 morti nelle ultime 24 ore

Ragusa - Cinque morti per Covid nelle ultime 24 ore nel ragusano. Sono 1754 i positivi in provincia di Ragusa. Ecco la divisione per comuni dei contagi: 60 Acate, 29 Chiaramonte, 187 Comiso, 6 Giarratana, 87 Ispica, 181 Modica, 6 Monterosso, 63 Pozzallo, 388 Ragusa, 22 Santa Croce Camerina, 33 Scicli, 671 Vittoria, 31 di fuori provincia. 86 sono gli attuali ricoverati di cui: 29 nel reparto di Malattie infettive e 14 in Terapia intensiva al Giovanni Paolo II a Ragusa. Al Maggiore di Modica 9 ricoverati in area Covid e 2 in Terapia Intensiva. Al Guzzardi di Vittoria 11 in area grigia, 14 in area Covid e 4 in Terapia Intensiva. Al San Marco a Catania 2 ricoveri in Malattie infettive. 1 a Gela in Malattie infettive. I tamponi effettuati fino a oggi: 47.943 molecolari e 13.929 sierologici. Dall’inizio della pandemia in provincia ci sono stati 375 guariti e 42 decessi.